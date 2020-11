Por Lili Bustilho

Policiais do 36º BPM-Santo Antônio de Pádua/RJ apreenderam dois talões de apostas e R$ 121 do jogo bicho, na Praça do Mercado, Miracema, no Noroeste Fluminense.



Um aposentado de 66 anos que seria o apontador do jogo foi abordado em um dos boxes do local, sendo levado até a 137ª DL, e autuado por contravenção e posteriormente liberado.