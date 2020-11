O órgão é situado na Av. Porto Alegre, 245, bairro Cidade Nova, em Itaperuna. divulgação

Por Lili Bustilho

O Detran de Itaperuna, no Noroeste Fluminense funcionará neste sábado, das 10h às 17h, com um mutirão para a realização de serviços como renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via de CNH; adição e mudança de categoria; troca da permissão pela definitiva; e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada.

sem antecipação para que não haja aglomeração nos postos e os serviços devem ser agendados pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site O Detran destaca que é preciso respeitar o horário marcado,para que não haja aglomeração nos postos e os serviços devem ser agendados pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site www.detran.rj.gov.br

O departamento também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos. O órgão é situado na Av. Porto Alegre, 245, bairro Cidade Nova. Durante semana o horário de funcionamento é das 8h às 17h.