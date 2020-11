Foram encontrados na residência do jovem em um cofre R$ 295 e vários sacolés vazios. Divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/11/2020 13:12 | Atualizado 08/11/2020 13:13

Um jovem de 22 anos foi detido, no Centro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, após ser flagrado escondendo 6 buchas de maconha na boca. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 4ª Cia foram a rua Cesar Vieira verificar informações que apontavam para o tráfico de drogas no local.



Ao perceber a presença da viatura, o rapaz tentou esconder algo na boca. Durante abordagem ele cuspiu um amarrado com 6 buchas de maconha. Já na residência do jovem, após autorização para a entrada da PM, foram encontrados em um cofre R$ 295 e vários sacolés vazios. O fato foi apresentado na 139ª DL do município.