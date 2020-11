Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, conta com 3 candidatos a prefeito. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 10/11/2020 14:38 | Atualizado 10/11/2020 14:39

Há cinco dias das eleições, o município de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, que conta com 3 candidatos a prefeito, está vivendo o fervor das mobilizações das militâncias nas redes sociais e principalmente o apoio em caminhadas, corpo a corpo e comício.



O DIA solicitou que os candidatos ou suas assessorias que enviassem diariamente informações sobre a reta final para que os eleitores acompanhem a agenda de cada um. Confira como foi a segunda-feira dos prefeitáveis:

José Bernardo (Avante) – Visitas na comunidade da Chácara do Cruzeiro; Morro do Cruzeiro; Morro Querosene e Centro da cidade.



José Eliezer (MDB) – Até o fechamento da matéria não enviou a agenda.

Netinho do Dinésio (PL) – Visitas nas comunidades do Boa Vista.





Coligações:

José Bernardo de Oliveira é candidato pelo partido Avante.





José Eliezer Tostes Pinto é candidato pela coligação “Aliança popular lajense”. Tenta a reeleição no município.



Eudócio Moreira Cardoso é candidato pela coligação “Escrevendo uma nova história”.