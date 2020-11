São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, conta com 2 candidatos a prefeito Lili bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 11/11/2020 10:29 | Atualizado 11/11/2020 11:07

São José de Ubá - Há 4 dias das eleições, o município de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, que conta com 2 candidatos a prefeito, está vivendo o fervor das mobilizações das militâncias nas redes sociais e principalmente o apoio em caminhadas, corpo a corpo e comício.



O DIA solicitou que os candidatos ou suas assessorias que enviassem diariamente informações sobre a reta final para que os eleitores acompanhem a agenda de cada um. Confira como foi a terça-feira dos prefeitáveis:



Gean (MDB) – Comício na vila Cambiocó.



Marcionílio (Solidariedade) – Visitas domiciliares na cidade e nas vilas da Zona Rural; á noite comício no Morro do Pinhão e após caminhada até a casa do candidato passando pelo Centro.



Coligações:

Gean Marcos Pereira da Silva é candidato pela coligação ‘Pra Ubá voltar a sorrir”.



Marcionílio Botelho Moreira é candidato pela coligação “Ubá para todos”. Tenta a reeleição no município.