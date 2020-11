Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, possui 8 candidatos a prefeito Lili Bustilho

Publicado 11/11/2020 13:24 | Atualizado 11/11/2020 13:33

Bom Jesus do Itabapoana: Há 4 dias das eleições, o município de BOM JESUS DO ITABAPOANA, no Noroeste Fluminense, que conta com 8 candidatos a prefeito, está vivendo o fervor das mobilizações das militâncias nas redes sociais e principalmente o apoio em caminhadas, corpo a corpo e comício.



O DIA solicitou que os candidatos ou suas assessorias que enviassem diariamente informações sobre a reta final para que os eleitores acompanhem a agenda de cada um. Confira como foi a terça-feira dos prefeitáveis:

Andreia Pádua (PTB) – Visita a comunidade Santa Maria e ao distrito de Carabuçu. Andreia Pádua (PTB) – Visita a comunidade Santa Maria e ao distrito de Carabuçu.

Branca Motta (PSL) - Até o fechamento da matéria não enviou a agenda.



Dr. Felipe Lobão (Patriota) – Não conseguimos contato.

Evaldo Valerio (PC do B) - Não conseguimos contato.



José Mário Borges (PODE) - Até o fechamento da matéria não enviou a agenda.

Paulo Sergio Cyrillo (Republicanos) – Caminhada pelo distrito de Bom Jardim.



Robertim Moraes (PMB) - Até o fechamento da matéria não enviou a agenda.

Roberto Tatu (Solidariedade) - O candidato em ritmo acelerado de campanha está visitando a todos, seja nos bairros ou comunidades. Ontem, Roberto Tatu visitou o bairro Santa Terezinha.





Coligações:

Andreia de Oliveira Paula é candidata pelo PTB.



Maria das Graças Ferreira Motta, Branca Motta, é candidata pela coligação “Governo de verdade”.

Felipe Roberto Amaral Ferreira do Valle, Dr. Felipe Lobão, é candidato pelo Patriota.



Evaldo Valério da Silva é candidato pelo PC do B.

José Mario Borges é candidato pelo PODE.



Paulo Sergio do Canto Cyrillo é candidato pela coligação “Todos por Bom Jesus e Deus por nós”.

Roberto Moraes de Oliveira, o Robertim Moraes, é candidato pelo PMB.



Roberto Elias Figueiredo Salim Filho, o Roberto tatu, é candidato pela coligação ‘Bom Jesus não pode parar”.