Por Lili Bustilho

Publicado 11/11/2020 14:01 | Atualizado 11/11/2020 14:10

Natividade - Há 4 dias das eleições, o município de NATIVIDADE, no Noroeste Fluminense, que conta com 3 candidatos a prefeito, está vivendo o fervor das mobilizações das militâncias nas redes sociais e principalmente o apoio em caminhadas, corpo a corpo e comício.



O DIA solicitou que os candidatos ou suas assessorias que enviassem diariamente informações sobre a reta final para que os eleitores acompanhem a agenda de cada um. Confira como foi a terça-feira dos prefeitáveis:

Juliano França (PSL) - Até o fechamento da matéria não enviou a agenda.



Murillo Junior (PL) – Visitas nos bairros Centro; Popular Nova; Avenida; Tubiacanga.

Severiano Neném - Até o fechamento da matéria não enviou a agenda.



Coligações:

Juliano da Silva França é candidato pela coligação “Natividade no caminho do bem”.



Murillo Alves Ribeiro Junior é candidato pela coligação “Coligação com a força do povo”.



Severiano Antonio dos Santos Rezende é candidato pela coligação “Somos todos Natividade.”