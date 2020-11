Um dos filhos conhecido como Serginho Cyrillo, pede orações e agradece demonstração de carinho recebidas. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 12/11/2020 10:22 | Atualizado 12/11/2020 11:58

Bom Jesus do Itabapoana – Em luto oficial por três dias, o município de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense foi surpreendido na noite de quarta-feira, 11, com a morte do candidato a prefeito Paulo Sergio do Canto Cyrillo, 73 anos, após um mal súbito durante participação em uma transmissão ao vivo. No perfil do facebook do candidato e por meio de um áudio que circula nos grupos de whatsapp, o filho conhecido como Serginho Cyrillo, pede orações e agradece demonstração de carinho recebidas pela família.



“Aos amigos, ainda não tive condições de ler as mensagens de carinho. Mas posso fazer um pedido? Independente de suas religiões, façam uma oração pela alma do meu amado pai. Um Pai Nosso, uma Ave Maria... Pode parecer um pedido simples, mas terá muito significado. Acreditem! E obrigado. Obrigado pela força que tentam me transmitir nesse momento. E em vez de falar sobre a política, permitam-me pedir apenas uma coisa: UNIÃO. Aos que gostam de mim, por favor, unam-se em oração. O ser humano se sente inteligente, mas somente Deus sabe de todas as coisas. A vida é um sopro. Esse sopro levou o meu pai e me deixou sem chão. Meu coroa, meu amigo, meu herói, meu pai: até breve. Que Nosso Senhor te receba de braços abertos. Essas lágrimas, um dia, passarão. Vá em paz.”

Em mais um desabafo, Seginho Ciryllo diz: "Fiz vários planos para minha vida, pai, e em todos o senhor estava presente. “Promessa é pra ser cumprida”. Prometo ao senhor que levarei esse ensinamento para sempre. Posso nunca esquecer do momento em que você partiu, hoje, em meu colo, mas as lembranças que ficarão serão os seus sorrisos. Eu prometo! Perdão, pai, se não fui o filho que você merecia. Eu tentei, eu me esforcei de verdade! Mas eu falhei. Eu não consegui te proteger... Eu não sei como me despedir. Aliás, para confortar meu coração, permita-me não dizer adeus mas, sim, um até breve", pontua o filho.



O velório está acontecendo ao lado do cemitério municipal onde o corpo será sepultado às 16h. O prefeito do município, Roberto Elias Figueiredo Salim Filho, o Roberto Tatu, suspendeu sua agenda política e enviou ao jornal O Dia um nota de pesar. “É com muito pesar, que nos despedimos de Paulo Sérgio do Canto Cyrillo. Estamos todos com o coração partido e não consigo sequer, juntar palavras para expressar meus sentimentos. Que Deus conforte os familiares e traga paz em seus corações nesse momento de dor e angústia. Em respeito e consideração a todos os bonjesuenses, familiares e amigos, informo que não realizaremos nenhum ato eleitoral daqui até o dia das eleições”.