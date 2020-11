Município situado no Noroeste Fluminense, de acordo com o Censo de 2010 possui 7.491 habitantes. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Laje do Muriaé – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz para os leitores e eleitores lajenses o perfil dos três candidatos a prefeito de Laje do Muriaé. População no último censo [2010] 7.491 habiatantes. Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. Abaixo, você confere um perfil resumido em ordem alfabética dos nomes que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.





José Bernardo (Avante) – José Bernardo de Oliveira, produtor rural. Já teve dois mandato como vereador e foi candidato a prefeito em outros eleições municipais. Hoje disputa a eleição no partido Avante 70.



José Eliezer (MDB) – Não respondeu aos contatos da nossa equipe.



Netinho do Dinésio (PL) – Eudócio Moreira Cardozo, nascido em Laje do Muriaé, foi eleito vereador em dois mandatos, na primeira eleição com 406 votos e na segunda eleição com 545 votos, sendo o vereador mais bem votado da história de Laje do Muriaé. Formado em Direito e atua como advogado.