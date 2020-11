Município situado no Noroeste Fluminense, em 2019, teve a estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 103.224 habitantes. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Itaperuna – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz para os leitores e eleitores itaperunenses o perfil dos nove candidatos a prefeito no município. A população da cidade, em 2019, foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 103.224 habitantes, sendo, assim, o 29º município mais populoso do estado do Rio de Janeiro e o primeiro de sua microrregião.

Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. Abaixo, você confere o perfil, em ordem alfabética, os nomes que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.

Publicidade



Alfredão (PSD) ¬ O ex prefeito tenta voltar à cadeira que foi sua entre 2013 a 2016 quando se elegeu com 31.900 votos. Foi auxiliar de marcenaria, técnico de eletrotécnica da extinta CERJ, quando assumiu o posto de coordenador dos programas “Luz na Escuridão” e “Luz no Campo”, Tem no seu currículo o curso de formação em professor e Engenharia Elétrica, além de uma pós-graduação em Docência do Ensino Superior.



Coronel Boechat (Avante) – Cleverson Boechat Tinoco Ponciano, natural do Rio de Janeiro, filho de itaperunenses, coronel da reserva do Exército, formado pela Academia militar das Agulhas Negras. É bacharel em Direito com especialização em direito público e Engenharia civil, Exerce atividades de engenharia, Concorrendo a cargo político pela primeira vez pelo AVANTE.





Dr. Vinícius (DEM) – Até o fechamento desta matéria não enviou as informações.



Eugênio Velloso (PRTB) - Eugenio Teixeira de Castro Velloso, 42 anos, pai de 3 filhos, segundo tenente da reserva do Exército Brasileiro, empreendedor, diretor-consultor e gestor de empresas. Nascido em Salvador, Bahia. Conhecido como fundador da Itanet, empresa fundada em Itaperuna. Escolheu Itaperuna para viver e trabalhar há 10 anos. Partido: PRTB, mesmo partido do vice-presidente, General Hamilton Mourão.



Jeane Hespanhol (PMB) – Nasceu em São Fidélis, nunca concorreu para um cargo político, mas já atuou como secretária de Meio Ambiente de Itaperuna e coordenadora da Secretária de Cultura do estado do Rio de Janeiro.



Kadu Novaes (Republicanos) – Ricardo Tinoco Novaes, sou nascido em Itaperuna RJ 53 anos, formado em Contabilidade, Administração e graduando MBA em Gestão Pública. Nunca disputou nenhum cargo político. Trabalhou por 15 anos como gestor de negócios na multinacional RRDonelley Moore e é empresário no ramo de informática e papelaria.



Rogerinho (Solidariedade) - Até o fechamento desta matéria não enviou as informações.



Rogério Garcia (PDT) - Nasceu no distrito de Itajara; filho de José de Cerqueira Garcia e de Josélia de Mello Garcia, vem de uma família de políticos, cujo pai, José Garcia, foi vereador, prefeito e deputado estadual por Itaperuna, antes da fusão do Rio de Janeiro e Guanabara! Como gestor, desempenhou importantes cargos na Fazenda Pública Estadual: Superintendente de Fiscalização da Região dos Lagos; Inspetor da Receita Estadual de Itaperuna; Conselheiro da Junta de Revisão Fiscal do Rio de Janeiro; Inspetor da Receita Estadual de Santo Antônio de Pádua; Inspetor Regional de Fiscalização da Região Noroeste Fluminense; Secretário Municipal da Receita, em Itaperuna. Exerceu dois mandatos de vereador (1997/2004) e presidiu a Câmara Municipal de Itaperuna em 2001.





Saulo Azevedo (PSOL) – Saulo Azevedo Nolasco, 24 anos, nascido e criado em Itaperuna. Nunca disputou cargo político. Trabalhou como comerciário, mas atualmente está prestes a formar em licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense.



Itaperuna é a mais desenvolvida e a maior cidade do Noroeste Fluminense:

Publicidade

Infraestrutura do município- Itaperuna é um polo estudantil no estado do Rio de Janeiro por agrupar faculdades particulares e determinados cursos em faculdades públicas, como o Instituto Federal Fluminense, Centro de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. O fluxo de estudantes vindos de cidades vizinhas diariamente é grande. Alguns fixam residência na cidade durante o período de estudos. Muitos vêm de outros estados, como Minas Gerais (Zona da Mata Mineira), Espírito Santo e Bahia.

Na saúde - Itaperuna é referência nacional e internacional no tratamento hospitalar de pacientes com problemas cardíacos e também neurológicos, entre outras especialidades, pois abriga um dos mais modernos centros hospitalares do país: o Hospital São José do Avaí.

Publicidade



Comércio - Itaperuna também possui o comércio mais desenvolvido da Região e atende um enorme fluxo de pessoas diariamente do local e cidades vizinhas. Também possui um Polo de Confecções e atende de forma significativa à demanda regional. Engloba uma concentração com cerca de 50 lojas de fábrica Outlet, que oferecem descontos atraentes para quem busca produtos para revenda ou mesmo para consumo próprio. A especialidade do local são roupas de dormir e peças para cama, mesa e banho. As peças íntimas também são outra variedade do local. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas do Noroeste Fluminense, a maioria dos ônibus vem do estado do Espírito Santo, principalmente de Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Castelo, Vila Velha e Colatina. Também há uma parcela menor do Rio de Janeiro e Minas Gerais.