MP e PF cumprem mandados em residências em Itaperuna. O Dia

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 09:53 | Atualizado 13/11/2020 12:52

Itaperuna - A sexta-feira, 13, já começou movimentada e possivelmente sendo de azar para supersticiosos em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Equipes da Polícia Federal e do Grupo de Apoio a Promotoria (GAP) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) estão no município cumprindo mandados de busca e apreensão.

A ação conjunta entre PF e a Promotoria de Justiça Eleitoral levou os agentes na manhã desta sexta-feira, 13, há dois dias das eleições, aos bairros Cehab e Matadouro. As vésperas das eleições, a presença dos agentes na ação chama a atenção na cidade. Suposta compra de votos e denúncias de propaganda irregular seriam o alvo da operação. Os agentes estariam vistoriando além de casas a sede de setores municipais. Informações que circulam pelas redes sociais indicam para um suposto ato ilegal de alguns candidatos ligados ao atual prefeito Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, Dr. Vinicius.

Mais informações em instantes!

Ação da PF com MP visa cumprimento de mandados de busca e apreensão. Reprodução internet

