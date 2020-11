De acordo com a única pesquisa registrada na Justiça eleitoral, o candidato Alfredão, lidera as eleições a prefeito com 52,02% da intenção de votos. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/11/2020 06:19 | Atualizado 14/11/2020 11:22

Itaperuna - A única pesquisa de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, registrada na Justiça Eleitoral e com divulgação autorizada por decisão judicial sinaliza o candidato Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, liderando as eleições a prefeito com 52,02% da intenção de votos. A vantagem de Alfredão em relação ao 2º colocado é de 16,87 pontos percentuais.



A Rádio Avahy FM Ltda, encomendou ao Instituto Personel, a sondagem da intenção de votos dos munícipes e em segundo lugar está Dr. Vinicius, com 35,15%, seguido de Kadu 7,60%, Rogério Garcia 1,66 %, Jeane 1,43%, Coronel Boechat 0,95%, Rogerinho 0,71%, Saulo Azevedo 0,24% e Eugenio 0,24%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-08111/2020.

O levantamento estatístico foi realizado nos dias 05 e 06 de novembro com índice de confiabilidade de 95% e margem de erro de 4,4 pontos percentuais para + ou para - . Foram ouvidos 500 eleitores no município com 16 anos ou +. Para a sondagem estão contabilizados apenas os votos válidos, excluindo os votos em branco e nulos. A pesquisa que tinha tido sua divulgação suspensa na liminar foi autorizada e de acordo com última decisão judicial deferida pelo juiz da 107 ª Zona Eleitoral Dr. Maurício dos Santos Garcia “embora a margem de erro possa ser considerada alta, os atos normativos que regulam essa matéria no âmbito eleitoral nada dispõem a respeito, não cabendo ao Ministério Público ou ao poder judiciário limitar a atuação cientifica sem previsão normativa”.