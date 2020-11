Ao questionarem a esposa do detido ela teria afirmado que o marido iria distribuir as cestas básicas no bairro Santa Teresinha. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 14/11/2020 11:45

Bom Jesus do Itabapoana - Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia foram ao bairro Loteamento Miguel Motta em apoio ao Judiciário, na madrugada deste sábado, 14, verificar informações que indicavam para o envolvimento em suposta compra de votos. De acordo com informações obtidas pela PM, um homem de 44 anos estaria com cestas básicas em casa para distribuir em outro bairro em troca de votos para um candidato a vereador.



Chegando a residência do possível cabo eleitoral, ele negou o fato e teria autorizado a entrada da polícia no imóvel. Os militares solicitaram que o suspeito abrisse seu veículo para realizarem uma revista momento em que ele confirmou que estava com quatro cestas básicas e ainda informou que uma pessoa, a qual, não saberia identificar solicitou que ele guardasse os produtos para evitar problemas ao segundo envolvido no caso.

Ao questionarem a esposa do suspeito ela teria afirmado que o marido iria distribuir as cestas básicas no bairro Santa Teresinha não sabendo indicar quem as receberia. O veículo estava adesivado com a logomarca de campanha de um candidato a vereador. O fato foi apresentado a 144 DL do município onde segue para mais investigações.