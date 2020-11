As vítimas foram encaminhadas a 144 DL do município onde o caso que será investigado pela Polícia Civil. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/11/2020 12:57



São José de Ubá – O clima das eleições 2020 está quente no Noroeste Fluminense não apenas com a intensificações de carreatas, corpo a corpo, caminhadas e demais mobilizações que incluem as redes sociais. Às vésperas do dia da votação, um candidato a vereador de São José de Ubá e mais duas pessoas que estavam junto com ele na ocasião registraram uma ocorrência na delegacia local, relatando que foram agredidos e ameaçados de morte no Centro da cidade.



Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram a rua David Vieira onde em contato com o candidato de 35 anos e mais dois homens, sendo um de 42 e outro 47 anos, foram informados que o trio estava trafegando com um veículo Fiat Palio quando foram surpreendidos e cercados por dois homens em um carro Chevrolet Onix, cor branca, que começaram a agredi-los com socos, chutes e os ameaçando de morte. As vítimas foram encaminhadas a 144 DL do município onde prestaram os depoimentos se registraram o caso que será investigado pela Polícia Civil.