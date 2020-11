Município situado no Noroeste Fluminense conta com quatro candidatos a prefeito nas eleições 2020. Foto; reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/11/2020 15:46 | Atualizado 14/11/2020 15:50

Santo Antônio da Pádua – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz para os leitores e eleitores paduanos o perfil dos 4 candidatos a prefeito da cidade. Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. Abaixo, você confere um perfil resumido dos nomes que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.





Carlos Roberto Pereira Alves, Beto da Farmácia (MDB) – Nascido na área rural do Maromba e foi morar no sítio da Areias, distrito de Itapiruçu, em Palmas, MG, aos 10 anos de idade o pai foi morar em Santo Antônio de Pádua onde ficou até os 18 anos e ingressou no Exército. Foi vendedor de verduras, picolés, trabalhou em mercado e foi cobrador de ônibus. Tem 54 anos, formação militar, ingressou no Exército em 1985 e em maio de 2016 foi incluído no quadro da reserva militar aposentando como 2 sargento. Nesse mesmo período foi contratado Designação do Serviço Ativo (DSA) um contrato anual com pessoas qualificadas e com carreira exemplar. Recebeu diversas medalhas em sua trajetória profissional.



Paulo Roberto Pinheiro Pinto, Paulinho da Refrigeração (PTB) – Nascido em Santo Antônio de Pádua, 42 anos, é vereador por três mandatos, é empresário, sócio de uma fábrica chamada Bompel.



Adão Gama de Paula, sargento Adão (PMB) – Não respondeu nossos contatos.



Vanderleia Marques Franco Souza, Vanderleia Marques (Solidariedade) - Mulher, mãe, avó, professora, assistente social, servidora há mais de 20 anos, vereadora por dois mandatos, presidente da Câmara e, agora, candidata a prefeita de Santo Antônio de Pádua.



Coligações:



Beto da Farmácia é da coligação “Trabalho e dedicação”.

Paulinho da refrigeração é candidato pela coligação “Pádua para o povo”.



Sargento Adão é candidato pelo partido PMB.

Vanderleia Marques é candidata pela coligação “Pádua pode mais”.