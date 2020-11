O homem foi localizado e recebeu voz de prisão, sendo conduzido à 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Foto: reprodução internet

Bom Jesus do Itabapoana - Uma mulher de 27 anos foi levada ao pronto socorro do Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, no início da madrugada deste domingo (15), após ter sido gravemente agredida pelo companheiro e pular do terraço de sua residência localizada no bairro Lia Márcia.



Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia fizeram contato com a paciente na unidade hospitalar. De acordo com informações obtidas pelo O Dia, a vítima teria tido politraumatismos. Após um desentendimento, o companheiro teria a agredido já na cama com socos e amarrado seus braços com uma corda. Segundo relatos passados para a PM, o agressor exigiu que ela confessasse algo que não teria feito, vendou seus olhos, a conduziu por uma escada a puxando pelos cabelos até o terraço dizendo que iria matá-la e picá-la com uma faca, momento em que a mesma com medo de morrer se jogou da cobertura do imóvel e disse que teriam vídeos no celular do marido que indicariam toda a agressão.



O homem foi localizado e recebeu voz de prisão, sendo conduzido à 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Autuado por tentativa de feminicídio, ele permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Foram apreendidos 03 aparelhos de celular e no deslocamento da ocorrência foi feito uso de algemas devido ao estado agressivo do detido.