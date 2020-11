Jeane Hespanhol (PMB) votou pela manhã, no colégio municipal Lincol Barbosa de Castro, no bairro Vinhosa. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/11/2020 15:58 | Atualizado 15/11/2020 15:59

Itaperuna – A candidata a prefeita de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Jeane Hespanhol (PMB) votou pela manhã, no colégio municipal Lincol Barbosa de Castro, no bairro Vinhosa. Ela foi acompanhada dos pais que votaram no bairro Cehab.





“Foi uma caminhada incrível! Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Uma mulher um novo começo! Mesmo sem nenhuma infraestrutura de campanha majoritária, conseguimos manter o pé no chão e ir até o final, a campanha foi muito digna, apesar de corrida por causa dos percalços, mas graças a Deus concluída com tudo deferido e com sucesso”.