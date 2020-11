Netinho do Dinésio é o novo prefeito de Laje do Muriaé; município possui 22 seções. Reprodução TSE

Por Lili Bustilho

Publicado 16/11/2020 00:04 | Atualizado 16/11/2020 00:31

Laje do Muriaé - Netinho do Dinésio é o novo prefeito de Laje do Muriaé com 2.933 votos válidos. Município possui 22 seções. Em segundo lugar ficou José Eliezer com 2.857, ou seja, 48,20 % dos votos. José Bernardo obteve 138 votos representando 2,33%. O Tribunal Superior eleitoral registrou 6.223 eleitores comparecendo as urnas e 1.244 abstenções. Os 218 votos nulos representaram 3,50% e os 77 votos brancos significaram 1,24%.