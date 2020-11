Dr. Silvestre ganhou a disputa a prefeito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense; município possui 42 seções.. Reprodução TSe

Por Lili Bustilho

Publicado 16/11/2020 00:23 | Atualizado 16/11/2020 00:24

Varre-Sai – Dr. Silvestre ganhou a disputa a prefeito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, com 50,10% dos votos válidos representando 3.392 eleitores. Ele está com a candidatura sub judice, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Município possui 42 seções. Em segundo lugar ficou Lauro Fabri com 47,80% dos votos válidos, o que significa 3.236 eleitores. Valéria ficou em terceiro lugar com 142 votos, ou seja, 2,10% dos votos válidos. O Tribunal Superior eleitoral registrou 7.132 eleitores comparecendo as urnas e 1.366 abstenções. Os 282 votos nulos representaram 3,95% e os 80 votos brancos significaram 1,13% dos válidos.