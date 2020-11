Leo Coutinho (Solidariedade) foi reeleito prefeito de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, com 4.389 votos válidos. Reprodução TSE

Por Lili Bustilho

Publicado 16/11/2020 00:42 | Atualizado 16/11/2020 00:47

Porciúncula – Leo Coutinho (Solidariedade) foi reeleito prefeito de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, com 4.389 votos válidos; o município possui 43 seções. Em segundo lugar ficou Guilherme Fonseca com 4.389 votos válidos, o que representa 43,62%. O Tribunal Superior eleitoral registrou 10.080 eleitores comparecendo as urnas e 3.695 abstenções. Os 568 votos nulos representaram 5.24% e os 209 votos brancos significaram 1,93% do total do eleitorado.



Saulo da saúde - 350 votos (3,48%)

Publicidade

Zé Paulo - 70 votos (0,70%)

Publicidade

Votos nulos - 568

Votos brancos - 209