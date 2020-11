–Paulinho da Refrigeração (PTB), é o novo prefeito de Santo Antônio de Pádua com 9.243 votos válidos. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/11/2020 09:55 | Atualizado 16/11/2020 11:02

Santo Antônio de Pádua – Paulinho da Refrigeração (PTB), o novo prefeito de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense com 9.243 votos válidos, ou seja, com 39,01% dos eleitores foi cedo as ruas da cidade agradecr aos eleitores pelo voto de confiança e cumprimentar todos os munícipes. Beto da Farmácia, ficou em segundo lugar com 30,76% (7.289 votos). A eleição em Pádua teve 23,41% de abstenção, 1,81% votos brancos e 4,72% votos nulos. O Tribunal Superior eleitoral registrou 25.351 eleitores comparecendo as urnas. O vice-prefeito eleito é Jadir Junior, do PL, que tem 38 anos. Os dois fazem parte da coligação Padua Para o Povo, formada pelos partidos PTB, PL, AVANTE, PROS e PSD.





Veja o resultado da votação:

Paulinho da Refrigeração - PTB - 39,01%

Beto da Farmácia - MDB - 30,76%

Vanderléia Marques - SOLIDARIEDADE - 26,61%

Sargento Adão - PMB - 3,62%



Paulinho da Refrigeração falou ao O Dia: "Ontem foi o dia da vitória! Não foi somente a vitória do Paulinho, ou do Jadir, ou do 14... Foi a VITÓRIA DA LIBERDADE que nossa cidade tanto sonhava! VITÓRIA DO POVO! Quero agradecer primeiramente a Deus, por nos dar força, discernimento e capacidade, principalmente neste período. Quero agradecer a minha família, que sempre foi minha base de sustentação, e a todo momento caminharam ao meu lado. Quero agradecer aqui aos 9243 votos de confiança a nós depositados. Isso aumenta nossa responsabilidade e nossa confiança, estamos no caminho certo. Família 14, vocês são sensacionais! Foi um prazer caminhar junto com cada um de vocês durante este percurso eleitoral".



O eleito ainda acrescentou: "Quero parabenizar também as 23.695 pessoas que saíram este domingo para exercer sua cidadania e direito democrático. Vocês, todos, são os responsáveis por fazer isso tudo acontecer! Tenham certeza, eu e Jadir Jr faremos jus a confiança depositada a nós, e faremos um governo histórico para nossa cidade.'