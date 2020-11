Alfredão e Nel fazem parte da coligação Itaperuna Merece o Melhor, formada pelos partidos PP, PL, PSL, DC, PODE, PATRIOTA, PSDB, PSC e PSD. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/11/2020 10:40

Itaperuna – Emoção, gratidão e a sensação de dever cumprido com uma campanha considerada digna e de sucesso refletida nas urnas. Assim pontou na manhã desta segunda-feira, 16, ao O Dia, o prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão (PSD). Alfredão acompanhou a apuração do barracão de campanha, na antiga Capil, junto com militantes, amigos e familiares. Pela manhã foi às ruas agradecer e cumprimentar os munícipes. O vice-prefeito eleito é Nel, do PP, que tem 49 anos. Os dois fazem parte da coligação Itaperuna Merece o Melhor, formada pelos partidos PP, PL, PSL, DC, PODE, PATRIOTA, PSDB, PSC e PSD.





Veja o resultado da votação:

Alfredão - PSD - 38,47%

Dr. Vinícius - DEM - 28,50%

Kadu Novaes - REPUBLICANOS - 23,47%

Rogerio Garcia - PDT - 2,25%

Coronel Boechat - AVANTE - 2,08%

Rogerinho - SOLIDARIEDADE - 1,82%

Eugenio Velloso - PRTB - 1,65%

Saulo Azevedo - PSOL - 1,13%

Jeane Hespanhol - PMB - 0,64%







“Meus Amigos e Minhas Amigas, agradeço inicialmente a Deus, que nos conduz, orienta, capacita e protege, permitindo que a vitória pudesse ser comemorada, agradeço do fundo do meu coração a todos os votos recebidos e os que manifestaram livremente a confiança nas nossas propostas. Nossa caminhada apenas começou. No dia 1º de janeiro serei o Prefeito de todos, independente do partido, da origem e da classe social. Tenho noção da enorme responsabilidade que tenho pela frente. Retribuiremos essa confiança, tenham certeza, com vontade, energia, coragem, vibração, disposição e muito trabalho, sobretudo para os que mais precisam. O voto não é somente uma expressão de confiança, é uma delegação de responsabilidades”, desabafa Alfredão.