Gean Marcos Pereira da Silva (MDB), foi eleito prefeito de São José de Ubá com 51,54% dos votos válidos. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/11/2020 12:25 | Atualizado 16/11/2020 12:38

São José de Ubá - Os corações dos ubaenses foi testado com a apuração das eleições municipais. Com uma diferença de 187 votos válidos Gean Marcos Pereira da Silva (MDB), ganhou a disputa ao cargo de prefeito de São José de Ubá, no noroeste Fluminense, com 51,54% do eleitorado, um total de 3.132 votos. Marcionilio Botelho Moreira (Solidariedade) perdeu com 48,46% dos votos válidos o que representa 2.945 eleitores.





O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 39 eleitores (0,62%) que votaram em branco e 154 (2,46%) anularam o voto. Já 929 não votaram o que significa 12,90% do eleitorado. A soma de brancos, nulos e abstenções é de 1.122, ou 15,59% dos aptos a votar. O vice-prefeito eleito é Rodrigo Carneiro, do MDB, que tem 42 anos. Os dois fazem parte da coligação Pra Ubá Voltar a Sorrir, formada pelos partidos MDB e DC.





Dar voz à população – “É Tempo de Recomeçar...Sabemos que o governo atual, é o pior na avaliação do Ministério Público em relação a transparência. Nós vamos mudar isso. Com a criação do Gabinete itinerante, iremos dar voz a população, ouvindo de perto e atendendo as demandas de cada localidade.”, pontou Gean durante sua campanha."



Confira os vereadores eleitos:





*Adson José Martins Estephaneli (Solidariedade) - 394 votos - 6,49%

*Jorge Fernando Diniz Valeriote (Solidariedade) - 386 votos - 6,35%

*Pollyanna Sueth Silva Pinto de Almeida (Solidariedade) - 314 votos - 5,17%



*Antonio Moralles da Cunha (Solidariedade) - 292 votos - 4,81%



*Carlos Alberto de Souza (MDB) - 275 votos - 4,53%



*Ivany Oliveira Silva (MDB) - 267 votos - 4,40%



*Luciano Cruz Pavan (PP) - 266 votos - 4,38%



*Gustavo Cabral Vieira (MDB) - 252 votos - 4,15%



*Vania Maria dos Santos Borges (PP) - 232 votos - 3,82%