Paulo Sergio Travassos Cyrillo apesar da gratidão e sensação de dever cumprido em uma campanha inesperada convive com a dor da perda do pai. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/11/2020 15:59 | Atualizado 16/11/2020 16:17

Bom Jesus do Itabapoana - Um sabor da vitória ainda difícil para grandes comemorações do prefeito eleito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, Paulo Sergio Travassos Cyrillo. Ele que substituiu o pai, então candidato Paulo Sergio do Canto Ciryllo, 73 anos, às vésperas das eleições, após a morte do patriarca que teve um mal súbito durante uma transmissão ao vivo demonstra total satisfação e gratidão com os munícipes, mas não nega o momento delicado que ainda enfrenta. Conhecido por alguns como “Serginho Filho” ele usou na manhã desta segunda-feira, 16, as redes sociais para agradecer aos eleitores que depositaram confiança nele nas urnas no último domingo, 15 e o elegeram para assumir o poder executivo.



Confira a carta aberta:

“Um bom dia a todos.

Este ainda não é meu pronunciamento a respeito das eleições. Pronunciar-me-ei logo.

Este é o desabafo de um filho.

Amigos e amigas, a dor que envolve meu peito é inexplicável. Eu ainda não tive condições de ler e responder as mensagens de carinho que tenho recebido, mas tentarei responder uma a uma. Tenham certeza que isso ajuda muito a me confortar.

A forma que tudo ocorreu, tão de repente, muito me machuca. A velocidade com que tive que estar de pé para dar sequência ao projeto de meu pai foi diretamente proporcional à intensidade da ferida que se abriu em meu coração.

Perdão, amigos, por não ter conseguido celebrar, ontem, com alegria. É uma fase que eu preciso passar em minha vida..."

Um amor que não se mede entre pai e filho verificado no trecho abaixo:



"Meu pai cuidava de mim. Era meu pai.

Eu cuidava do meu pai. Era meu filho.

Nós vivíamos juntos para o que desse e viesse. Era meu amigo.

Perdi, de uma só vez: meu pai, meu filho e meu amigo.

Isso dói. Isso corrói por dentro.

Meus últimos dias de campanha foram 100% apegados à fé. Um terço na mão foi a arma que empunhei e carreguei para aguentar chegar às 17:00 de ontem, dia 15 de novembro de 2020.

Lutei pela honra de meu pai. Lutei pelos ideais de meu pai. Lutei pelo futuro de nossa amada cidade. Lutei ao lado de guerreiros que me mantiveram de pé. E agora, a primeira etapa dessa luta foi concluída.

Mas eu, filho, continuo aqui. É através desse desabafo que venho pedir, mais uma vez, um Pai Nosso. Se você não for religioso, por favor, peço que direcione boas energias ao meu herói.

Apenas feche os olhos e dedique amor e carinho a ele.

Peço à Mãe de Jesus que interceda, constantemente, por meu pai.

Peço paz. Peço conforto. Peço amor ao próximo.

Que Deus nos abençoe, guie e guarde.

Obrigado e até logo!”