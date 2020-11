Bombeiros fizeram buscas desde o desaparecimento do adolescente na segunda-feira, 16. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 17/11/2020 11:10 | Atualizado 17/11/2020 11:10

Itaperuna - O corpo de um adolescente de 13 anos, aluno da APAE, que estava desaparecido há um dia foi encontrado na manhã desta terça-feira (17), em um açude localizado no Valão do Cedro, zona rural de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com populares, a vítima tinha o costume de ir até o açude, na maioria das vezes acompanhado.

Enquanto equipes do bombeiros faziam as buscas pelo local a mobilização pelas redes sociais se ampliava na tentativa de encontrarem o adolescente com vida. Em nota, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, lamenta a perda: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itaperuna comunica com imenso pesar que o corpo de I.S.T. foi encontrado. Voltemos as nossas orações para toda a família".