Na mochila do ciclista havia dois tabletes de maconha, totalizando 1kg960,60g, além de 44,67g de cocaína.

Por Lili Bustilho

Publicado 19/11/2020

Itaperuna - Um ciclista de 21 anos foi preso com dois quilos de drogas, após ser abordado por policiais do 29º BPM (Itaperuna) na Rua Coronel Luís Ferraz, Centro, próximo ao Banco do Brasil. Os militares foram informados que drogas estariam sendo transportadas. O jovem estava guiando uma bicicleta quando foi abordado. De acordo com a PM, na mochila dele havia dois tabletes de maconha, totalizando 1kg960,60g, além de 44,67g de cocaína. O rapaz foi autuado por tráfico de drogas na 143ª DP e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.