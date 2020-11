Morador que teve a casa afetada pela enxurrada disse ao O Dia que desde cedo, a localidade está empenhada no trabalho de higienização das casas. O Dia

Por Lili Bustilho

Publicado 19/11/2020 12:05 | Atualizado 19/11/2020 12:55

Cambuci - Uma das piores cheias enfrentadas pelo distrito de São João do Paraíso, em Cambuci, no Noroeste Fluminense, fez os moradores amanhecerem nesta quinta-feira, 19, retomando o trabalho de limpeza das casas, após a enxurrada da madrugada anterior que deixou a localidade em uma situação de calamidade pública. O temporal que atingiu os distritos de Monte Verde e Cruzeiro no início da última quarta-feira fez com que as cheias alcançassem São João do Paraíso pegando os moradores de surpresa com a inundação. Famílias perderam tudo: móveis, eletrodomésticos e documentos. Itaperunenses se mobilizam em prol da campanha SOS São João do Paraíso.



Um dos moradores que teve a casa afetada pela enxurrada, José Leonardo de Souza da Silva, 33 anos, conversou com O Dia na manhã de hoje (19) e disse que desde cedo estão empenhados no trabalho de higienização das residências. “A água baixou ontem, está quase normal, já recuando para o valão. Agora estamos limpando tudo, um ajuda o outro porque tem muita lama por todos os cantos das casas. Estamos também retirando o que foi danificado como cama, móveis, geladeira, fogão e alimentos que estragaram”, pontua Leo.

De acordo com a Defesa Civil, algumas localidades estão isoladas porque pontes foram levadas pela enxurrada. "O arraso foi muito grande e nós temos dois distritos ainda, Cruzeiro e Monte Verde que nós não conseguimos, ainda, chegar porque foram várias pontes arrancadas", afirma o secretário de Defesa Civil, Eduardo Werneck. Em todo o município, comerciantes também tiveram prejuízos ainda não contabilizados, mas alguns chegam a uma estimativa de mais de R$ 100 mil em produtos como é o caso de lojas de materiais de construção. A chuva ainda afetou os serviços básicos de São João do Paraíso. A única Unidade Básica de Saúde (UBS) da região também foi invadida pela água.

Apoio às famílias atingidas:



Almoço e jantar aos mais atingidos - Em São João do Paraíso, pessoas da localidade se juntaram para fornecer almoço e jantar aos moradores que mais sofreram com a inundação e estão sendo preparadas refeições na casa da Ceceia Dias e no bar do Edivam. Doações de alimentos podem ser entregues nestes locais para ajudar na produção de quentinhas e refeições.



Algumas comércios e entidades de cidades próximas montaram pontos de coleta de doações para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas. Confira alguns pontos de arrecadação no Noroeste Fluminense:



Em Itaperuna:

Bairro Aeroporto, Boa Fortuna, Vale do Sol - A coordenadora do Programa Mulher Melhor em parceria com o Projeto Ecco do Governo Federal, Luciana Moreira, mobilizou os bairros montando um ponto de arrecadação no bar do Cininho, situado na rua Coronel José Bastos, 889.



Terceira Igreja Presbiteriana de Itaperuna, no bairro Aeroporto, situada a Rua Maria Octália Boechat, 18.

Lanchonete Maggiore Cafee, na rodoviária de Itaperuna.

Barbearia do Isaac Boldrini, Travessa Antônio Tavres Guimarães, 498, Centro, rua dos Correios.



Paróquias - A Diocese de Campos dos Goytacazes, por meio das Paróquias São José do Avhay, em Itaperuna, e Paróquia São José, do município de São José de Ubá. Podem ser doados roupas, alimentos e produtos de limpeza que podem ser deixados na secretaria paroquial da Paróquia São José, na cidade de São José de Ubá, ou no Centro Social da Paróquia São José do Avahy, em Itaperuna.





29º BPM em parceria com drogaria – O 29º BPM (Itaperuna) será posto de coleta e doações podem ser entregues na sede da Unidade, situado a BR 356, KM 30, das 8h às 18h. Colaborando com o ato solidário e visando alcançar mais pessoas nessa campanha, o 29º BPM firmou parceria para arrecadações também na Drogalipe, situada a rua Sátiro Garibaldi, 12, Centro de Itaperuna, rua do PU.



A sede da Guarda Municipal também recebe doações - Telefone: (22) 3824-6606 ou 153



Em Cambuci:

Escola Estadual Oscar Batista - Praça São Sebastião nº 173 - Centro

Loja Pitanga Doce, Galeria - Centro

Quadra do Clube Floresta - Rua José Galdino nº 160 - Centro



Em Campos dos Gotacazes:

CDL - Av. Sete de Setembro, 274 - Centro - Telefone: (22) 2726-1027



Em Santo Antônio de Pádua:

Paduano Esporte Clube - Telefone: (22) 98103-5136



Em Italva:

Bar do Alair



Em São José de Ubá:

Paróquia do Padre Moisés - Rua João Antunes, 101 - Telefone: (22) 3866-1204



Em São Fidélis:

Campinho do Marlon, no Coroados



Paróquias da Diocese de Campos arrecadam alimentos para vítimas da enchente em Cambuci



De acordo com o administrador paroquial da cidade de São José de Ubá, Pe. Moisés Mello, é uma iniciativa como Igreja de auxiliar estas famílias, que ficam na paróquia vizinha, no distrito de São João do Paraíso, na cidade de Cambuci. Por meio de vídeo divulgado nas redes sociais, o sacerdote pede ajuda aos fiéis, para arrecadar os alimentos. “Meu irmão, minha irmã que o Senhor esteja contigo. Eu vim até você por meio deste vídeo para pedir a sua contribuição, a sua ajuda nós estamos vivendo este dilema das enchentes em Monte Verde, São João do Paraíso e Cruzeiro todas as regiões afetadas com as grandes chuvas. Quero pedir a sua colaboração, nós enquanto paróquia, queremos ajudar esses irmãos que estão precisando muito neste momento. Você pode nos ajudar deixando material de limpeza, alimentos não perecíveis, roupa, na secretaria Paroquial e tudo isso será encaminhado a cada um destes irmãos. Tudo será encaminhado para os que vivem este momento e estão precisando da nossa colaborar, oração, da nossa ajuda. Que Deus te abençoe”, afirmou Pe. Moisés.