Motoristas terão que pagar pelo estacionamento nas três principais ruas do Centro; aplicativo deve ser baixado. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 22/11/2020 11:49 | Atualizado 22/11/2020 18:48

Itaperuna - O estacionamento em algumas ruas do Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a partir da próxima segunda-feira, 23, será cobrado em alguns horários considerados de grande fluxo do comércio. Três das principais ruas, devido grande movimentação de pessoas, fazem parte da abrangência do estacionamento rotativo pago, são estas: Avenida Cardoso Moreira; Assis Ribeiro e Major Porfirio Henriques. Após o horário estipulado, o motorista terá a permanência ou chegada livre, ou seja, não haverá cobrança pela vaga.





Iwrique Silva, proprietário da empresa que ganhou a licitação para implementar e administrar o estacionamento rotativo pago na cidade conversou com O Dia sobre funcionamento do aplicativo e esclareceu as principais dúvidas.





Horário de funcionamento - De segunda à sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 13h. Aos domingos e feriados não será cobrada nenhuma tarifa ou taxa.



Valor e tempo do serviço - O valor de cada crédito de estacionamento são:

Veículos de 3 ou 4 rodas - R$ 2,00 – permanência de até 1(uma) hora

Veículos de 2 rodas - R$ 1,00 – permanência de até 1 (uma) hora



OBS: Condutor terá 10 minutos de tolerância com o pisca alerta ligado.

Iwrique pontua que existe o chamado "monitor on-line" para quem precisar de auxílio ou até mesmo caso a bateria do celular esteja fraca e não seja possível acessar o aplicativo. Para os usuários que preferirem pelo WhatsApp (31) 98423-2393 também é possível ativar créditos.



Como funciona - Para utilização do sistema estacionamento o usuário deverá possuir créditos eletrônicos ativos para a vaga em que está estacionado. Visando maior comodidade e conforto da população foram disponibilizadas 02 formas de utilização dos créditos:

a) compra/ativação de crédito eletrônico avulso para usuários que fizerem uso do estacionamento pontualmente;

b) compra de créditos pré-pagos, onde os usuários que forem recorrentes podem optar por se cadastrar no sistema e comprar uma maior quantidade de créditos, e ativar somente quando for utilizar a vaga de estacionamento rotativo.

A concessionária também disponibiliza aos usuários o aplicativo “Área Azul Itaperuna”(disponível nas lojas de aplicativos Google Play e Apple Store), além do site: www.areaazulitaperuna.com.br

Ao estacionar em uma das vagas o usuário deverá ativar créditos de estacionamento.



Vagas especiais I- O uso da Credencial de Estacionamento Especial para Idosos e Portadores de Necessidades Especiais é obrigatório em todas as vagas reservadas, localizadas ou não em áreas de estacionamento rotativo. A gratuidade é válida somente para as vagas devidamente sinalizadas como vagas especiais.



Como funciona a fiscalização - A fiscalização será realizada através de agentes credenciados (fiscais municipais de trânsito). O agente em rota de fiscalização irá consultar de forma on-line através de equipamento eletrônico (smartphone ou tablet) previamente customizado para este fim, a regularidade de cada veículo estacionado. Caso o veículo esteja sem créditos válidos de estacionamento (vencido ou zerado) o usuário estará sujeito à multa conforme previsto nos termos e código da legislação de trânsito, conforme Inciso XVII do Artigo 181 da Lei nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997).



“Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa – estacionamento regulamentado)”.

Infração – Grave

Penalidade – Multa

Medida Administrativa – Remoção do Veículo”





Quantidade de veículos cadastrados em um mesmo CPF - Você pode ter vários veículos cadastrados em seu CPF, que podem usufruir do mesmo saldo disponível.



Onde comprar e ativar os créditos?

O usuário poderá adquirir a recarga nos pontos de venda espalhados pela cidade (bancas, lanchonetes, bares, farmácias, padarias, entre outros) ou no CAU (centro de atendimento ao usuário); pelo Smartphone através de APP gratuito disponível para Android/IOS - neste caso o usuário poderá promover o pagamento através do seu cartão de crédito ou boleto bancário; pelo WhatsApp através de mensagem ao nosso portal de atendimento, onde o pagamento também deverá ocorrer através do seu cartão de crédito; pela Internet, usuário poderá promover o pagamento através do seu cartão de crédito ou boleto bancário. Para compras através de boleto bancário, faz-se necessário aguardar o prazo de compensação do mesmo de até 72 (setenta e duas) horas, para que os créditos fiquem disponíveis no CPF cadastrado pelo usuário no momento da compra.



O período estipulado para estacionamento encontra-se na sinalização vertical (placa de estacionamento rotativo), onde a sua utilização começa a valer somente após a ativação do crédito, em qualquer um dos canais.



Ativação de recarga para uso do estacionamento - Todas às vezes em que o usuário estacionar seu veículo em uma das vagas do estacionamento, estando dentro dos horários de vigência do programa, deverá ativar um crédito de estacionamento. A ativação do crédito poderá ser feita através dos mesmos canais de compra da recarga.



Cadastramento no site/ aplicativo smartphone - Todo o usuário possui uma “conta pré-paga” na internet para acompanhamento e gerenciamento de suas compras, saldos, recibos e rotinas. Para acessar está “conta pré-paga” o usuário deverá acessar o site para se cadastrar ou em um de nossos aplicativos para Android, IOS. Este processo é opcional, gratuito e não obrigatório para a operação.

Gratuidades - Veículos que possuem gratuidade no estacionamento rotativo são: aqueles que possuem placas brancas, viaturas policiais e dos bombeiros, ambulâncias, prestadores de serviço público (em exercício do serviço), de transporte de valores e veículos de oficiais de justiça, quando em serviço e dispondo em local visível no veículo a credencial emitida pelo órgão executivo de trânsito de domicílio.





Centro de Atendimento ao usuário (CAU) - Escritório físico, localizado no endereço Av. Cardoso Moreira, nº 747, loja 14, Centro, Itaperuna para atendimento e orientações aos usuários do sistema. No CAU será feito atendimento ao público, com infraestrutura adequada e funcionará durante o horário vigente de operação do Área Azul. Serão prestados os seguintes serviços: informações gerais sobre localização, orientação e uso; recebimento e atendimento de sugestões, reclamações e consultas feitas pelos usuários e público em geral; venda de créditos eletrônicos; atendimento pessoal para condutores e demais atividades decorrentes da prestação do serviço.





Haverá vagas específicas para motos? São 150 vagas destinadas ao estacionamento rotativo para motocicletas, onde fora das áreas destinadas é proibido, assim podendo ser autuado como estacionamento em desacordo com a regulamentação.

