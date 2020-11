Alfredão, PSD, e seu vice Nel (PP), percorreram ruas de Raposo e Comendador Venâncio, na manhã deste domingo, 22, agradecendo a confiança e vitória nas urnas. Foto: ddivulgação

Itaperuna - Gratidão expressa em gestos como um retorno aos distritos de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, após a vitória registrada nas eleições municipais de 2020. O prefeito eleito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, PSD, e seu vice Emanuel Medeiros da Silva, o Nel (PP), percorreram ruas de Raposo, na manhã deste domingo, 22, agradecendo a confiança e a vitória que obtiveram nas urnas no último dia 15. A dupla esteve acompanhada de suas militâncias também em Comendador Venâncio e pretende continuar a agenda de caminhadas e carreatas de agradecimento ainda hoje. Eleito para os próximos quatro anos Alfredão obteve 38,47% dos votos, o que representa 19.640 eleitores.



Mangas arregaçadas - Antes mesmo da diplomação, quatro dias após o resultado das eleições, Alfredão esteve reunido com o Governador do Estado, Cláudio Castro, para alinhar estratégias e estreitar os laços visando uma gestão harmoniosa entre o Estado e Município. Alfredão disse ao O Dia "que não há como esperar nem sequer a transição para fazer o que é urgente para a população. O governo deve ser para todos e buscando o melhor para nosso povo. É uma honra receber a confiança que depositaram em mim, mas a minha obrigação é com cada munícipe", pontua.



Nas redes sociais ficou o recado sobre a reunião com o Governador: "Realizei uma reunião com o Governador do Estado do Rio de Janeiro Claudio Castro. Ja comecei meus trabalhos antes da posse como Prefeito de Itaperuna. Quero e vamos fazer nossa Itaperuna sorrir!"



