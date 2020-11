A equipe de resgate do 21º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM-Itaperuna) foi acionada e retirou o corpo das águas Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 22/11/2020 19:11 | Atualizado 22/11/2020 19:20

Itaperuna – O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando, no rio Muriaé, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, neste domingo, 22. De acordo com a PM, o cadáver foi localizado sem documentos próximo ao bairro Frigorífico. A equipe de resgate do 21º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM-Itaperuna) foi acionada e retirou o corpo das águas. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram ao local.



A vítima estaria com a bermuda abaixada até a altura do joelho e também estaria com o órgão genital exposto. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade onde será feito a perícia. Até o fechamento desta matéria nenhum familiar teria comparecido para realizar a identificação da vítima. Informações anônimas sobre o caso podem ser passadas pelo Disque Denúncia do Noroeste ao telefone (22) 99860-1177 (whatsapp). O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.