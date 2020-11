Um grupo reproduziu o 'meme do caixão' para celebrar a vitória ao executivo. Foto: reprodução internet

Por Lili Busilho

Publicado 23/11/2020 12:35 | Atualizado 23/11/2020 12:59

Cardoso Moreira – Descontração ou desrespeito. Opiniões divididas nas últimas horas são divulgadas pelas redes sociais de moradores de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. A comemoração pela eleição da nova prefeita Geane Vincler (PSD) causou polêmica após vídeos do evento serem compartilhados na internet. Dezenas de participantes foram flagrados sem máscaras de proteção e um grupo no local reproduziu o 'meme do caixão' para celebrar a vitória ao executivo. O evento ocorreu pelas ruas da cidade na tarde do último domingo, 22. Militantes e integrantes da equipe se juntaram a eleita e ao vice Wladmir em uma grande carreata acompanhada por alguns que fizeram o trajeto a pé. Nas imagens que circulam nas redes sociais e obtidas pelo O Dia é possível notar que a maioria das pessoas não segue o protocolo de prevenção da Covid-19.

O meme que acaba atraindo público justamente por trazer uma capacidade de fazer brincadeiras com situações relativamente perigosas ou inusitadas também vem fazendo algumas pessoas mais tradicionalistas torcerem o nariz — é um enterro, afinal de contas —, já que boa parte dos países tendem a compreender “funeral” como uma ocasião solene e soturna, ou seja, o exato oposto de uma festa com danças animadas. Para alguns munícipes a apresentação de um caixão pelas ruas foi uma questão de desrespeito, como conta um internauta. “Famílias ainda estão entristecidas com a perda de entes queridos e um caixão sendo carregado pela rua é uma total falta de respeito. Faltou solidariedade de quem fez isso”, conta um internauta.



Dividindo opiniões apoiadores garantem que o ato foi uma expressão de descontração, “Não há nada demais, pois o espírito de alegria com a vitória é maior. Foi suada a guerra, mas a prefeita ganhou. De certa forma o meme do caixão é algo divertido sem intenção de humilhar ou entristecer e representa a nossa esperança de enterrar as coisas velhas”, explicou outro internauta.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a disputa pela eleição municipal mais acirrada da Região. Geane foi eleita com a diferença de oito votos. Ela obteve 35,37% do eleitorado; já o segundo colocado Neto Sardinha (DC) que registrou 3.351 eleitores, ou seja, 35,28%. O Dia entrou em contato com a prefeita eleita, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Em suas redes sociais Geane divulga o evento, mas não imagens do grupo com “meme do caixão”.