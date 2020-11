Competidor morava em Bom Jardim, na região Serrana do RJ, e viajou para Miracema apenas para participar do evento. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 23/11/2020 15:08 | Atualizado 23/11/2020 15:08

Miracema – Comoção e tristeza. Nas redes sociais, abalados, amigos e familiares lamentam a morte do jovem Hugo Erthal, de 23 anos, após um acidente durante uma prova de motocross que era realizada no último domingo (22) em Miracema, no Noroeste Fluminense. A vítima que participava da Copa Dois Estados de Motocross ainda chegou a ser socorrida e levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e faleceu. De acordo com informações repassadas a Polícia, Hugo teria perdido o controle da direção durante uma manobra. O competidor morava em Bom Jardim, na região Serrana do RJ, e viajou para Miracema apenas para participar do evento. O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Apenas o laudo da perícia técnica poderá comprovar a causa do acidente.



A página MX Brasil divulgou no domingo, 22, uma nota de pesar lamentando o ocorrido e se solidarizando com amigos e familiares do piloto.

MX CARIOCA ESTA DE LUTO!

O piloto carioca Hugo Erthal faleceu hoje na cidade de Miracema - RJ durante a Copa dois Estados de Motocross. Nós da família MX Brasil e em nome de todos os amantes do Motocross, deixamos nosso sinceros sentimentos as famílias e amigos.