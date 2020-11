Pontes que ligam os distritos de São João do Paraíso a Cruzeiro foram destruídas com a enxurrada. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 24/11/2020 14:45 | Atualizado 24/11/2020 14:55

Canbuci – Moradores dos distritos de São João do Paraíso e Cruzeiro, em Cambuci, no Noroeste Fluminense, clamam por reconstrução de pontes destruídas com a enxurrada que atingiu as localidades na semana passada. Redes sociais estão sendo utilizadas para expressar a indignação com o descaso do poder público. O Dia conversou com José Leonardo de Souza da Silva, o Leo, 33 anos, que explicou que uma das pontes caiu completamente e a outra está interditada por representar perigo. “Algumas pessoas que precisam passar por lá com frequência estão tendo muita dificuldade. Ninguém veio nos dar um posicionamento sobre previsão de reparos e nova construção. O local é muito perigoso, precisa ter coragem para passar porque é arriscado cair e bater em uma pedra. O pastor Luciano Petersen, por exemplo, precisa passar pela ponte toda a semana e assim várias pessoas, inclusive quem faz hemodiálise em Itaperuna em que dar a volta por São José de Ubá”, conta Leo.

Já o morador Odair José Barbosa Castro usou as redes sociais para declarar cobrar soluções imediatas. “Está improvisada a famosa ponte da Fazenda da Barra que liga Cruzeiro a São João do Paraíso. Estive com três pessoas do DER e os perguntei qual seria a previsão para o conserto da mesma, uma das moças que estava no local me respondeu que não tem ideia de quando será consertada a ponte. aí eu falei e o povo como fica? Ela me respondeu vamos ver.”, comenta o radialista.