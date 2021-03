Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho destes crimes podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 11/03/2021 14:58

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste está disponível para informações que ajudem na identificação e na prisão dos assassinos envolvidos nas mortes de pai e filho nesta quinta-feira, 11, na Fazenda Boa União, perto da Reta do Gerber, em Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. As duas vítimas - 35 e 67 anos - não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. Três cápsulas de munição 380 e 13 cápsulas de calibre nove milímetros foram recolhidas na cena do crime que permanece preservada pela PM até ser realizada perícia e remoção dos corpos. De acordo com testemunhas, os criminosos fugiram em uma moto Honda modelo Bros de cor vermelha com branco. A dupla não havia sido localizada até o fechamento desta reportagem.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho destes crimes podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.