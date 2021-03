Diretor do DER, Nilton Junior, detalhou obras em vários municípios, atendendo ao vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/03/2021 15:33

O Noroeste e Norte Fluminense estão incluídos em um pacote de obras para assegurar a melhoria da malha rodoviária em municípios como Itaperuna, Miracema, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Bom Jesus do Itabapoana, entre outros. As intervenções em estradas, vias secundárias, coletoras, vicinais e locais foram definidas após constantes apelos do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado Jair Bittencourt (PP), aos órgãos do governo estadual. Nesta quinta-feira (11), o deputado esteve com o secretário de Estado das Cidades, Uruan Cintra, e o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) para assuntos do interior, Nilton Júnior, para conversar sobre as urgências.



Em Itaperuna, a Ponte Cláudio Cerqueira Bastos, mais conhecida como Ponte do Claudão, foi totalmente reformada no mês passado, e o recapeamento no asfalto começou nesta quarta-feira (10). O diretor do DER informou a Jair Bittencourt que também serão feitas obras na Estrada do Avaí; RJ-198 (que liga Itaperuna a São José de Ubá); RJ-210, ligação de Itaperuna até Vargem Alegre, em Bom Jesus do Itabapoana; e RJ-116, cujo recapeamento será feito num trecho de cinco quilômetros entre a ponte de Laje do Muriaé até a BR-356. “Esse trecho da RJ-116 não estava incluído no pacote de obras, mas relatamos a extrema necessidade por conta das condições precárias. Agradeço ao secretário Uruan, ao diretor Nilton, ao presidente do DER Luiz Roberto e ao governador Cláudio Castro pela sensibilidade em ouvir e fazer com que a equipe do Estado esteja disponível para atender as demandas de Itaperuna e todo interior fluminense”, afirma Jair Bittencourt. Continua após foto.

Recapeamento na Ponte do Claudão, em Itaperuna, antiga reivindicação atendida . Foto: divulgação



Na última terça-feira (9), o vice-presidente da Alerj participou da assinatura de convênios entre a Secretaria das Cidades, DER e municípios, para a realização de obras por meio de recursos repassados pela Alerj. Foram firmadas parcerias com as prefeituras de Guapimirim, Quatis, Seropédica, Itaboraí, Nilópolis e Mendes. Na segunda-feira, já tinham sido assinados convênios com as prefeituras de Saquarema, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Silva Jardim, São Pedro da Aldeia e Queimados. Mais cidades serão contempladas. “Trabalhamos pelo desenvolvimento do interior do Rio de Janeiro. É com união que garantimos melhorias na mobilidade, proporcionando também mais segurança no trânsito, além de facilitar o escoamento de mercadorias. Estradas em boas condições atraem mais investimentos, resultando na melhora da economia dos municípios, o que gera mais empregos e renda para as famílias”, conclui o parlamentar.[ Deputado Jair Bittencourt e secretário das Cidades, Uruan Cintra, estão mobilizados para obras nas estradas do interior. Foto: divulgação





