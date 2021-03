Após perseguição, suspeito é preso por sequestro; ação do 29º BPM realizada no município de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 11/03/2021 16:54

PORCIÚNCULA - Um homem foi preso em flagrante por sequestro e lesão corporal, no Centro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia durante patrulhamento de rotina na área central da cidade tiveram atenção voltada para um veículo Fiat modelo Uno de cor escura; o condutor ao perceber a presença da PM tentou desviar o trajeto. Neste momento, os agentes teriam ouvido um pedido de socorro. Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu sendo iniciada uma perseguição. Os militares conseguiram interceptar o carro na Rua Schuwartz Vieira com a suposta vítima - uma mulher de 28 anos - gritando e chorando muito no interior do automóvel. Ela contou ter sido sequestrada e disse também que o suspeito ameaçou matá-la com uma faca. A jovem sofreu ferimentos nos dois braços e foi encaminhada Posto de Urgência (PU), medicada e liberada. O envolvido foi autuado com base nos artigos 148 e 129 do Código Penal na 139ª DP onde permaneceu aguardando uma audiência de custodia para depois possivelmente ser encaminhado aos sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.