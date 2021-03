Ação da Guarda Civil Municipal e a Fiscalização de Obras e Posturas de Itaocara, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/03/2021 16:38

ITAOCARA - Mais uma ação conjunta, por meio a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Fiscalização de Obras e Posturas de Itaocara, no Noroeste Fluminense, foi realizada para coibir o descumprimento do decreto municipal em vigência que estabelece normas de enfrentamento à propagação da Covid-19 e ressalta políticas de distanciamento social. A medida reforça a necessidade de prevenção e combate ao "novo coronavírus". A equipe da GCM está percorrendo o município em período noturno para fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas pela prefeitura como o fechamento de bares, restaurantes, lanchonetes e similares após as 22h. Quem descumpre as medidas de segurança está sujeito à multa de R$ 370,53 (100 UFIRs). Denúncias podem ser feitas pelo canal (22) 98846-8753.

Dados do último boletim epidemiológico apontam para 1.433 infectados desde o início da pandemia até o dia 10 de março. Cinquenta e três pessoas faleceram em decorrência de complicações da Covid-19; município registra 86 casos ativos; 642 pacientes monitorados e 36 casos suspeitos. O numero de recuperados alcança a marca de 1.294. Cento e dez pessoas estão em isolamento domiciliar e outras 12 internadas.