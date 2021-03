São Sebastião do Alto: Homem é preso por tráfico durante ação do 36° BPM na zona rural. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/03/2021

SÃO SEBAATIÃO DO ALTO - Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Ibipeba, no município de São Sebastião do Alto, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) que atuam na 5ª Cia foram à zona rural verificar informações sobre uma pessoa comercializando entorpecentes em uma residência. Durante diligências, os militares teriam visto um usuário fazendo contato com o jovem e comprando um sacola de cocaína já usando o material no mesmo lugar. Os dois foram abordados na varanda da casa sendo encontrado com o rapaz 4 sacolas de cocaína; 4 tabletes de maconha, além de R$ 220. O fato foi apresentado à 135 DP. O rapaz foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e passará por uma audiência de custódia e depois possivelmente será encaminhado ao sistema prisional onde onde ficará à disposição da justiça.