Miracema: apreensão de cocaína e pinos vazios; suspeito se desfaz do material durante fuga. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/03/2021 12:56

MIRACEMA - Vinte e quatro papelotes de cocaína (24g) e aproximadamente 250 pinos vazios foram apreendidos em Paraíso do Tobias, distrito de Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) que atuam na 3ª Cia durante patrulhamento de rotina pela Rua Projetada observaram uma pessoa em atitude suspeita trajando bermuda branca e agasalho escuro com gorro na cabeça. Com a aproximação da viatura, ao perceber que seria abordado o suspeito teria corrido em direção aos fundos do cemitério, mas antes de chegar ao pasto deixou cair uma sacola om o material entorpecente que foi apreendido e o fato apresentado à 137ª DP no município.