O caso foi apresentado à 136ª DP sendo o envolvido autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 13/03/2021 16:00

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) que atuam na 1ª Cia foram verificar a venda de entorpecentes na Rua São João Batista. Durante diligências, o suspeito teria sido visto pelos agentes indo até uma cerca de bambu nos fundos da residência observada onde mexeu em uma sacola que estava escondida saindo em seguida. Em revista no local foram apreendidos 74 pinos de cocaína (53,4 gramas). O fato foi comunicado via rádio para a outra parte da equipe policial que de imediato abordou o rapaz. Ele teria confessado ser o proprietário da droga. O caso foi apresentado à 136ª DP sendo o envolvido autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele seria apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.