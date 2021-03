Ação do 29º BPM prendeu trio especializado em roubo de carga ocorridos na Região dos Lagos. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 13/03/2021 17:01

CARDOSO MOREIRA - Três homens - 27, 35 e 41 anos - foram presos em flagrante por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, na Rodovia BR-356, zona rural de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia foram informados que uma possível quadrilha especializada em roubo de cargas e veículos teria tentado abordar os ocupantes de um Furgão de cor branca próximo a Três Vendas, localidade de Campos dos Goytacazes. Durante patrulhamento na referida rodovia, com o objetivo de localizar o veículo Palio de cor prata com placa do RJ onde estariam os supostos criminosos, os militares avistaram três pessoas em atitude suspeita na entrada da Fazenda Vermelha. Ao realizarem a abordagem, os agentes viram o automóvel denunciado escondido em um matagal afastado do local com um homem dentro. Após algumas divergências, os homens confessaram que roubavam cargas de veículo na Região dos Lagos. Na ação, os policiais apreenderam um revólver da marca Taurus modelo Magnum 357, seis munições intactas e dois celulares.



O caso foi apresentado à 148 DP (Italva) onde o carro ficou apreendido e seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Os três suspeitos foram autuados com base no artigo 288 §único do Código Penal e 14 da Lei 10826/03. Eles serão apresentados em audiência de custódia e depois devem ser encaminhados ao sistema prisional onde ficarão à disposição da justiça. A mulher de 27 anos foi liberada após o registro de ocorrência.

O caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, e os três homens, todos de Campos dos Goytacazes, permaneceram presos à disposição da Polícia Civil. Foto: divulgação