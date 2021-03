Miracema: Casal é surpreendido com drogas escondidas em bolsa de viagem durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/03/2021 13:30 | Atualizado 15/03/2021 13:33

MIRACEMA - Uma mulher de 18 anos e um homem de 27 anos foram surpreendidos com maconha e haxixe durante ação policial na divisa de Miracema, no Noroeste Fluminense, com a cidade mineira de Palma. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) em operação na RJ-200, KM0, abordaram o veículo Nissan com placa de MG em atitude suspeita. Após revista no interior do automóvel foi encontrada uma bolsa de viagem com três buchas de maconha (0,9gramas) e uma bola de haxixe (0,4gramas). O caso foi apresentado à 137ª DP onde os envolvidos foram autuados com base no artigo 28 da Lei 11.434/06 e liberado após prestar depoimento. Uma audiência no Juizado Especial Criminal será agendada