Por Lili Bustilho

Publicado 15/03/2021 16:30

MIRACEMA - O Disque Denúncia Noroeste está disponível para informações sobre o crime que vitimou uma mulher que foi assassinada com tiros na cabeça em uma área de pastagem, na Rua Alcebíades Mendes Linhares, no bairro Vila José de Carvalho, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM foram acionados para verificar o encontro de um cadáver e seguiram até o local que é de difícil acesso onde encontraram o corpo carbonizado e ainda em chamas. A perícia técnica da Polícia Civil identificou ferimentos a bala no rosto da jovem que teria sido morta com requintes de crueldade, cujo cadáver foi removido ao IML de Campos dos Goytacazes. O caso será investigado pela 137ª DP onde testemunhas já teriam sido ouvidas. Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.