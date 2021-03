Foi feito contato com o Conselho Tutelar e o caso seguiu para a 144ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/03/2021 12:00

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um adolescente de 15 anos foi apreendido por fato análogo a posse de droga para uso próprio, no bairro Santa Rosa, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia forma verificar informações sobre a venda de entorpecentes em um terreno baldio localizado na Rua Gabriel Gomes de Aguiar. Os militares observaram um suspeito indo em direção ao local. O jovem foi alcançado e abordado. Com ele foram encontrados o total de 321,60g de maconha, além de material utilizado para embalar drogas. Foi feito contato com o Conselho Tutelar e o caso seguiu para a 144ª DP. O suspeito foi autuado no fato análogo de posse de droga para uso próprio, ouvido e liberado.