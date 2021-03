Por Lili Bustilho

Publicado 17/03/2021 16:00

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Uma comissão da Casa do Artesão de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, esteve reunida com a secretária municipal de Assistência Social e Habitação, Angélica Hullen, o coordenador de Programas e Projetos Sociais, Luciano Rezende, e a coordenadora do Artesão, Carmélia Ourique, visando discutir ações para potencializar o espaço, bem como ampliar para outros locais a divulgação e a venda do artesanato de alta qualidade produzido na cidade, juntamente com os demais segmentos de Economia Solidária.

“O artesanato no município é impar na sua beleza e qualidade e uma fonte de geração de trabalho e renda. Desde o inicio de nossa gestão, estamos mantendo diálogo com a coordenação da casa e com os artesãos visando construir um conjunto de ações para potencializar esse importante espaço do município”, disse Angélica Hullen.De acordo com o município, para o ano de 2021 serão realizadas as seguintes ações:– Reforma da Casa do Artesão, para corrigir problemas como vazamentos e infiltrações, bem como pintura e modernização do espaço, para torná-lo mais atrativo e ter um local para realizar oficinas, comercializar gastronomia e bebidas artesanais e produtos da agricultura da familiar, bem como demais segmentos da Economia Solidária;– Modernização dos equipamentos de informática, com webcam de qualidade para realização de feiras online, catálogo virtual e vídeo da Casa, bem como ações para potencializar as redes sociais – uma vez que o serviço de internet já foi instalado;– Ações de cadastramento para novos artesões e renovação das carteiras do artesão;– Divulgação da Casa do Artesão, artesões e seus produtos;– Realização de Feira na Praça da Bíblia após o término das restrições sanitárias da pandemia da Covid-19;– Apoio para a formalização de uma Associação de Artesões de Bom Jesus do Itabapoana (CNPJ);– Criação do Fórum Municipal de Economia Solidária;– Participação no Circuito Fluminense de Cultura Popular e Economia Solidária da Região do Noroeste Fluminense em Bom Jesus do Itabapoana, prevista o início de maio (a depender da situação da pandemia);– Participação dos representantes da Casa do Artesão em eventos em outras cidades do Estado.As despesas de manutenção da Casa do Artesão, como aluguel, água, luz, telefone, internet, logística e recursos humanos, são mantidas pela Prefeitura. Porém, a gestão da Casa é realizada pelo grupo de artesãos, que possuem um regimento interno e praticam a autogestão, com democracia e decisões coletivas, um modelo inovador e de referência em Economia Solidária. Ou seja, as demandas da Casa são debatidas e trazidas pelo coletivo e cabe à gestão cumprir o seu papel.CASA DO ARTESÃOAvenida Fassbender, 55 – Centro, Bom Jess do ItabapoanaAtendimento: segunda a sexta, das 9h às 17hInstagram: instagram.com/casadoartesaodebomjesus