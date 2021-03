Confira o que abre e fecha no dia de São José, padroeiro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/03/2021 06:53

ITAPERUNA - Nesta sexta-feira (19) é comemorado o dia de São José, padroeiro da cidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A data é feriado municipal e por conta da pandemia da Covid-19 não será marcada pelos tradicionais festejos como aconteceu até 2019 que incluíam carreata, caminhada e outras celebrações em homenagem ao santo. Por conta disso, instituições públicas e privadas terão horário de funcionamento alterado ou não funcionarão. O DIA preparou uma lista; confira abaixo:



Comércio e Supermercados

De acordo com Edimilson Alvarenga Ladeira, presidente do Sincomécio (Sindicato do Comércio Varejista) de Itaperuna somente funcionarão supermercados, padarias, açougues e quitandas. Os principais supermercados da cidade devem manter o horário normal de funcionamento durante o feriado.



Bancos

As agências estarão fechadas no feriado de São José. O atendimento será normalizado na segunda-feira (22).



Missa

O Dia fez contato com a paróquia São José do Avaí e por conta das restrições do decreto regulamentar municipal apenas ocorrerá às 19h a solenidade de São José obdedecendo o limite de capacidade na igreja localizada no Centro da cidade, mas o ato será transmitido ao vivo pela página oficial da paróquia no Facebook pelo link: https://www.facebook.com/psja.itaperuna/



Órgãos Públicos

Até p fechamento desta reportagem a Prefeitura não confirmou se suas repartições estarão fechadas devido ao feriado.

Correios = Até p fechamento desta reportagem a empresa não tinha respondido nosso contato.