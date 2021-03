Porciúncula: Mãe impede ladrão de roubar sua bolsa, mas filho que estava em seu colo cai. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/03/2021 07:26 | Atualizado 19/03/2021 08:07

PORCIÚNCULA - Uma jovem de 24 anos sofreu tentativa de roubo quando estava na Praça Antônio Amado, Centro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. De acordo a vítima, um homem tentou pegar sua bolsa, mas ela conseguiu impedir o crime. Com isso seu filho de apenas um ano, que estava em seu colo, caiu. Em seguida, seguiu com o menino ao Posto de Urgência (PU) do município. PMs foram acionados e fizeram buscas, o suspeito foi localizado. O homem de 28 anos foi autuado por tentativa de roubo na 139ª DP, ouvido e liberado.