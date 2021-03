Robô X Humano: Firjan SENAI promove duelo criativo em encontro virtual e gratuito

Por Lili Bustilho

Publicado 20/03/2021 14:00

A tecnologia de ponta avança significativamente a cada ano e os robôs estão invadindo diversos setores. Para saber mais sobre o novo cenário do mercado de trabalho, na próxima quinta-feira (25/03), às 19h, acontece o primeiro FabLab Open Day do ano, da série de encontros virtuais programados, no Youtube da Firjan SENAI https://firjansenai.com.br/fablabopenday . On-line e gratuito, o bate-papo irá contar com a participação de especialistas da Firjan SENAI e profissionais do mercado.Com o tema "FabLab da Firjan SENAI: o lugar das máquinas", o encontro será transmitido diretamente do FabLab da Firjan SENAI Benfica, e vai mostrar tecnologias disponíveis no local, como: corte a laser, corte com router CNC, impressora 3D, plotter de vinil e o espaço de eletrônica com IOT e arduíno.