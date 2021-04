Porciúncula: Dupla é presa por furto em comércio durante ação do 29º BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/04/2021 10:57

Porciúncula - Dois homens - 23 e 41 anos - foram presos em flagrante por furto em estabelecimento comercial, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foram recuperados dois botijões de gás. Por meio de imagens de câmera de vigilância, policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 3ª Cia visualizaram os dois suspeitos carregando as botijas. Os militares foram à casa de um dos envolvidos, que confessou envolvimento no delito. Em seguida, o comparsa foi localizado na Rua Cristo Rei. Por fim, os agentes foram à residência de um senhor de 75 anos. O idoso contou aos policiais que a dupla pediu para que ele guardasse os botijões em seu imóvel. A dupla foi autuados por furto na 139ª DP, ouvidos e liberados.