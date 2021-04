Reta final: Faetec tem prazo de pré-matrícula de alunos até o dia 13 de abril. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 11/04/2021 14:00

Os municípios de Itaperuna, Miracema, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara e Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, que contam com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, tiveram - assim como os demais do Estado - o prazo para a realização da pré-matrícula dos alunos aprovados no processo seletivo 2021.1 para a Educação Básica, Ensino Técnico e Educação Superior. A data limite para o envio da documentação dos candidatos aos e-mails das escolas agora é 13 de abril.

O candidato que foi aprovado na seleção deverá enviar, em formato pdf, a documentação exigida no edital, juntamente com a ficha de matrícula (disponível para download no site da Selecon) preenchida e assinada. Só será aceita a pré-matrícula no curso e no ano de escolaridade escolhidos no ato da inscrição do concurso. A lista completa com os e-mails de todas as unidades escolares para o encaminhamento dos documentos pode ser conferida no site da Faetec.

Publicidade

Também foi alterada a data de matrícula presencial para aqueles que não possuem acesso à internet. Nesse caso, o candidato aprovado deverá comparecer à unidade de ensino para a qual concorreu, impreterivelmente, no dia 12 de abril, das 9h às 17h, com a ficha de matrícula preenchida e assinada e com os documentos exigidos no edital. A extensão do período de pré-matrícula se deve ao Decreto Estadual nº 43.970/2020 e suas alterações, visando conter o avanço da Covid-19.

- É preciso que o candidato fique atento à sua classificação no concurso, pois só poderão efetuar a pré-matrícula aqueles com status de "classificado" ou "ocupando vaga" no resultado do processo seletivo - pontua João Carrilho, presidente da Faetec.

Publicidade

Para Dr. Serginho, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o procedimento visa evitar qualquer prejuízo aos candidatos.

- A medida foi tomada para facilitar o acesso dos alunos aos cursos oferecidos pela Faetec. Estamos atentos às dificuldades impostas pela pandemia e, no que depender da Secretaria, os estudantes terão todo suporte - garantiu o secretário.